Terremoto nel Mugello, 36 scosse nella notte: una di magnitudo 4.5

Trentasei scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel Mugello in Toscana. La scossa più forte di magnitudo 4.5 è stata registrata dall’Ingv alle 4,37 ed è stata avverita a Firenze e Pistoia. Per le altre, l'intensità è stata minore, ma comunque fino a 3.2.

In corso verifiche su eventuali danni, e scuole chiuse in alcuni Comuni dell'area. Sospeso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per verifiche tecniche sulle linee. Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, due gli epicentri: uno a Scarperia San Piero (FI), dal quale ha preso origine la scossa più violenta; l'altro a Barberino del Mugello (FI). Molte le persone che via via hanno abbandonato le abitazioni e sono scese in strada, rifugiandosi nelle auto per proteggersi dalla pioggia. Molte scuole sono state chiuse e sono in corso le operazione della Protezione Civile per controllare edifici pubblici e non solo.