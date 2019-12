Sciame sismico nel fiorentino, scossa 4.5 di magnitudo

Per tutta la notte ha continuato a tremare la terra in Toscana, dove uno sciame sismico e' stato registrato con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze.

La scossa di terremoto piu' forte di magnitudo 4.5 e' stata registrata, alle 04.37, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 4 chilometri a nord di Scarperia e San Piero. L'evento, localizzato ad una profondita' di 9 chilometri, e' stato preceduto e seguito da numerose altre scosse di magnitudo tra 2 e 3.4. L'ultima di magnitudo 2.2 e' stata registrata alle 07.45 a 4 chilometri ad est di Barberino di Mugello. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione anche a Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, San Miniato e Montecatini. Danni agli edifici sarebbero stati registrati nei comuni di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello.

La Protezione civile sta monitorando la situazione. L'Unione dei Comuni del Mugello ha aperto la Sala intercomunale di protezione civile a Borgo. E' stato deciso che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di oggi, inclusi gli asili nido comunali, a Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Vaglia, Vicchio. Presso la Sala Integrata di Protezione civile della Citta' Metropolitana e della Prefettura di Firenze, in via dell'Olmatello, e' stato aperto il Ccs-Centro coordinamento soccorsi. Non si segnalano feriti.

In corso controlli sulle linee ferroviarie con interruzioni della circoilazione: le linee coinvolte sono quelle del nodo di Firenze, Firenze-Bologna AV, Firenze-Prato convenzionale, Firenze-Arezzo direttissima e convenzionale, Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato-Pistoia, Firenze-Empoli-Pisa.

