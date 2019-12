Ragusa, Luigi Bianco nuovo dirigente della Squadra Mobile

Cambio al vertice della squadra mobile di Ragusa. Si insedia oggi il commissario capo Luigi Bianco. Si è presentato oggi al Questore Pinuccia Albertina Agnello il nuovo Dirigente della Squadra Mobile, che subentra nella direzione della Squadra Mobile di Ragusa dopo il recente trasferimento del Dott. Ciavola presso la Questura di Enna.

Di origini trapanesi, il Dott. Bianco al termine del 103° corso di formazione per i Commissari della Polizia di Stato svolto fino al 2015 presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, ha diretto per circa due anni il Commissariato di Omegna della Questura di Verbania. A gennaio del 2017 il predetto Funzionario è stato trasferito presso la Questura di Novara dove ha svolto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile per circa un anno e, successivamente, alla Questura di Verona dove è rimasto fino a ieri con l’incarico di vice dirigente della Squadra Mobile. Oggi la presentazione ufficiale in Questura dove ha incontrato anche i colleghi ed il suo personale.

Il Questore Pinuccia Albertina Agnello, i Funzionari della Questura di Ragusa e tutto il personale augurano al Dott. Bianco un proficuo lavoro nella provincia iblea.