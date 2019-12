Manidoro a ChocoModica 2019: l'arte del ricamo senza tempo

Manidoro, ovvero l’arte del ricamo senza tempo a ChocoModica 2019. Chi pensa che pizzi e merletti, ricamo e macramè siano soltanto nomi e attività legate ad un passato che fatica oggi a intrecciarsi, ha avuto modo di ricredersi grazie a Manidoro, la società riminese organizzatrice dell’omonima fiera che si tiene ogni anno ad Igea Marina.

Ospiti di ChocoModica, guidate dalla presidentessa Irene Razzani, le socie di Manidoro insieme alle amiche siciliane hanno dato vita ad un interessante gemellaggio che ha rappresentato uno sguardo a 360 gradi su tutto il mondo che con passione ruota attorno ad aghi e fili. Appassionati e curiosi hanno potuto ammirare oggetti unici ed opere artistiche nell’ambito del ricamo, merletto, macramè ed acquistare prodotti di qualità come filati, tessuti, bottoni. “Voglio ringraziare gli organizzatori e l’Amministrazione Comunale di Modica per averci coinvolto – ha dichirato la presidentessa di Manidoro – perché la nostra presenza a Modica serve a far capire anche alle nuove generazioni che l’arte dei pizzi e dei merletti non appartiene per nulla al passato. O meglio parte dal passato ma arriva fino ai nostri giorni.

L’augurio è che tutti possano godere della visione che, speriamo, siamo riusciti ad offrire ai visitatori dell’esposizione”.