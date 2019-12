Cineciok a ChocoModica 2019: vince Buffet di Santa De Santis

E’ “Buffet” di Santa De Santis il vincitore della quarta edizione di Cineciok, il concorso di cortometraggi che rappresenta l’anima cinematografica di ChocoModica. Erano sei le opere in concorso, tutte di alto livello che hanno lasciato i giudici nell’incertezza fino alla fine.

Ha vinto la rappresentazione parodica di un raffinato vernissage dell'upper class cittadina che si trasforma in un grottesco ed esilarante assalto al Buffet. Un manipolo di coraggiosi combattenti 'a servizio' della patria si prepara ad affrontare l'insaziabile fame 'di potere' degli invitati, in un'epica, tragicomica e spietata battaglia. Una metafora, pervasa da surreale ironia, della nuova barbarie umana, dell'ipocrisia, dell'avidità e dell'abietto individualismo che ha divorato il nostro bel paese. I camerieri sono i nuovi eroi moderni che combattono quotidianamente la loro battaglia. “Sono molto contenta per questo risultato – le parole a caldo della regista – che premia un lavoro a cui tengo molto.

Esso rappresenta una perfetta parodia della vita quotidiana della società moderna. Voglio ringraziare la giuria per il premio e i modicani per la splendida accoglienza. Era la prima volta che venivo ella vostra Città e ne sono rimasta conquistata”.