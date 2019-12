ChocoModica e Kiwanis a favore dei bambini

Kiwanis e Cioccolato di Modica IGP al servizio dei bambini. Una partnership lunga già 4 anni che ha portato risultati concreti e tangibili. E’ quella tra ChocoModica ed il Kiwanis a favore dei bambini.

Lo ha spiegato oggi presso la sala conferenza della Biblioteca Salvatore Quasimodo il Chair Distrettuale Happy Child, Giancarlo Bellina, nel corso dell’incontro avuto con i membri modicani del Kiwanis e con tutti coloro i quali si sono impegnati in questo lodevole progetto che affonda le sue radici ad Expo 2015. In quell’occasione le due realtà vennero a contatto e da quell’incontro è nata questa collaborazione che ha aiutato negli anni centinaia di bambini. “Mi sento particolarmente orgoglioso e fiero di essere un Kiwaniano commenta il Chair Bellina - perché, in perfetta sintonia con la nostra nobile missione, abbiamo acceso una nuova luce di speranza al futuro di una particolare famiglia dei nostri bambini: i bambini migranti.

Non è solo una scelta, ma anche un dovere etico, sociale e morale per il KIWANIS dare priorità a questa attuale e drammatica tragedia, per ridare dignità ai diritti dei nostri più sfortunati bambini del mondo. Abbiamo il miglior partner internazionale a fianco: l'UNICEF, che ha sposato la causa dei bambini migranti e che ha già tracciato la roadmap del piano d'azione per potere contribuire a mitigare e debellare questa piaga. La partnership KIWANIS-UNICEF è già collaudata e consolidata e quindi sono certo che insieme riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi del progetto. Con l’aiuto concreto di ChocoModica siamo riusciti a fare tanto e tanto ancora sono convinto che riusciremo a fare in futuro. Il cuore dei visitatori di ChocoModica è grande così come quello degli organizzatori che ringrazio sempre per la collaborazione”.