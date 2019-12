Modica, Natale in musica al teatro Garibaldi

Natale in musica insieme al Teatro Garibaldi di Modica. È appena iniziato dicembre e il teatro modicano si riscalda della magica atmosfera delle feste offrendo al suo pubblico “Vivi le feste in teatro”, un calendario di concerti e spettacoli da non perdere.

Sono ben nove gli appuntamenti musicali in programma per tutto il mese per un Natale assolutamente da vivere insieme. Già da adesso è possibile acquistare i biglietti per i vari appuntamenti, sia al botteghino del teatro che online sul circuito www.ciaoticket.com. Primo evento da segnare in agenda è per il prossimo sabato, 14 dicembre, alle ore 21.00: la Banda Sinfonica del Mediterraneo, diretta dal giovane maestro siciliano Yuri Furnari, renderà omaggio al Natale con il concerto Music around the world in 80 days. Il cerchio del tempo, tra opere di Morricone, Williams, Zimmer, AA.VV, Van der Roost, Schwartz, Cesarini. Sul palco il soprano Piera Bivona, la cantante Chiara Petrone, mentre Francesco Maria Attardi sarà la voce narrante che accompagnerà il pubblico in questo viaggio musicale intorno al mondo.

Questo concerto chiude tra l’altro la stagione “In Teatro Musica” 2018-2019. La Banda Sinfonica del Mediterraneo riunisce circa 80 professori d’orchestra siciliani per valorizzare il patrimonio musicale italiano e siciliano; il suo organico è composto da strumenti a fiato, legni e ottoni, a cui si aggiungono percussioni, contrabbasso, arpa e pianoforte. In repertorio Around the world in 80 days, Images of a city, Home alone Christmas, Et in terra pax, A rose among thorns, Christmas sound, The lion king. (biglietti di ingresso al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/biglietti/music-around-world-80-days). Appuntamento martedì 17 dicembre, ore 21.00, con il Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro del Liceo Musicale "Giovanni Verga" di Modica, diretta dal maestro Mirko Caruso: ospiti sempre graditi del Teatro Garibaldi, i giovani musicisti dedicheranno un’intera serata alla più bella musica natalizia per augurare un sereno Natale (serata fuori abbonamento - biglietti di ingresso al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/biglietti/concerto-di-natale-modica).

E ancora, Antonio Modica, Deborah Iurato e Lorenzo Licitra saranno i protagonisti assoluti del concerto A Show Before Christmas in una doppia data: mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, alle ore 20.30. Tra brani inediti e grandi successi, un crescendo di emozioni, insieme a scenografie e video multimediali. Il 20 dicembre serata d’eccezione dedicata al balletto L’Opera dei Pupi. Orlando e Angelica, storie d’arme e d’amor: una proposta assolutamente inedita nel panorama italiano della danza, ideata e diretta da Manola Turi, che riprenderà per la prima volta in chiave ballettistica le gesta e le avventure di Orlando, Rinaldo, Angelica e di tanti altri personaggi. A impreziosire la serata la maestria dei “manianti” e “parraturi” della storica scuola dei F.lli Napoli di Catania, le stelle internazionali della danza Amilcar Moret Gonzalez e Angelica Letizia Giuliani e tutto il corpo di ballo MT Ballet Company Ensemble.