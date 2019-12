Barbablù a Chiaramonte Gulfi

Si apre il sipario al Teatro Sciascia di Chiaramonte Gulfi. Venerdì 13 dicembre, alle ore 21.00, avvio della nuova stagione teatrale con un particolare Barbablù.

Il testo è di Costanza DiQuattro, alla sua prima scrittura teatrale, la recitazione è affidata a Mario Incudine. Una doppia emozione dunque per i due direttori artistici della stagione teatrale: la prima appunto in qualità di firmatari del cartellone di prosa che debutta al teatro comunale, la seconda nelle vesti di autore e protagonista del primo spettacolo in programma. Barbablù è una favola antica, un racconto marcatamente noir i cui contorni rosso sangue attraggono e ripugnano al contempo. Una favola nera che metterà in scena le debolezze di Barbablù uomo, le sue confidenze di eterno insoddisfatto, cruento assassino, instancabile amante. Un bravissimo Incudine, diretto da Moni Ovadia, occuperà la scena con la sua intensa interpretazione, accompagnato dalle musiche da lui scritte ed eseguite dal vivo da Antonio Vasta.

A permeare l’andamento dello spettacolo la verità storiografica di un personaggio realmente esistito, il cattivo per eccellenza con i suoi sette amori e le sette vite distrutte, il cui nome echeggia ancora nel mondo sotto il ricordo fantastico di Barbablù. Un inizio eccellente quindi per la stagione teatrale di Chiaramonte Gulfi che dopo il successo dello scorso anno ritorna con cinque spettacoli in programma da dicembre ad aprile. È ancora attiva la campagna abbonamenti all’intera stagione. “La grande scommessa dello scorso anno è stata vinta – commenta il sindaco Sebastiano Gurrieri – l’amministrazione comunale, in tandem con la direzione artistica del maestro Mario Incudine e la gestione organizzativa di Costanza DiQuattro, ha fatto sì che Chiaramonte Gulfi avesse il suo teatro e una stagione teatrale di grande respiro.

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno e la scia di clamore mediatico dell’Estate Chiaramontana 2019 – conclude – vogliamo proporre una stagione teatrale con protagonisti sei grandi nomi del panorama teatrale italiano e cinque spettacoli diversi e variegati, affinché ognuno possa trovare nel teatro “Leonardo Sciascia” la propria idea di Teatro”. Per info abbonamenti e biglietti: Ufficio del Turismo tel. 0932 711256 – apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.