Dieta del piatto unico per dimagrire 6 kg: ecco il menù completo

La dieta del piatto unico per dimagrire 6 kg in pochi giorni è facile da seguire. La dieta del piatto unico prevede il consumo di verdure, uova, pollo e tanta frutta. La dieta del piatto unico è tra le diete più seguite per perdere peso velocemente.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo, giorno per giorno, nella dieta dela piatto unico per dimagrire fino a 6 kg. Primo giorno: colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate integrali. Spuntino: una mela o due fette di ananas e 3 noci. Pranzo: 60 grammi di spaghetti col tonno. Merenda: una pera. Cena: 2 uova sode, verdure grigliate e 1 fettina di pane sottile preferibilmente integrale. Secondo giorno: colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci. Pranzo: 60 grammi di riso integrali condito con zucchine saltate in padella o bollite. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: 200 grammi di pollo e insalata mista.

Terzo giorno: colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato o un tè verde senza zucchero e 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci. Pranzo: 200 grammi di carne bianca e spinaci bolliti e conditi con limone. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: 250 grammi di salmone cotto al vapore e insalata mista. Quarto giorno: colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: un pompelmo rosa. Pranzo: insalata mista e caprese con 150 grammi di mozzarella. Merenda: una mela. Cena: un piatto di zuppa di legumi e cicoria bollita.

Quinto giorno: colazione: un tè verde senza zucchero o un bicchiere di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci. Pranzo: pasta integrale con pomodoro e basilico. Merenda: una pera. Cena: 200 grammi di merluzzo e pomodorini freschi, 1 fettina di pane sottile e bieta bollita. E’ importante sapere che durante la dieta non si devono bere zuccherate e gassate, consumare dolci e si deve bere almeno un litro di acqua al giorno. La dieta del piatto unico prevde il consumo ogni giorno di almeno un litro e mezzo di acqua naturale e tisane drenanti. Come per tutte le diete pubblicate sul nostro sito consigliamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di iniziare qualsiasi tipo di alimentazione con regime alimentare ridotto. E’ sconsigliata a persone che soffrono di varie patologie e a donne in gravidanza.