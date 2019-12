Dieta del piatto principe per dimagrire velocemente: menù

La dieta del piatto principe o dieta del merluzzo può far dimagrire velocemente in modo sano e salutate. la dieta del piatto principe si basa sul consumo di merluzzo, tante verdure e tanta frutta.

A sostenere che la dieta del piatto principe o dieta del merluzzo consente di dimagrire è stato uno studio condotto dalla Landspitali University Hospital & Faculty of Food Science and Nutrition. In particolare lo studio ha interessato alcuni test sul merluzzo e sul dimagrimento veloce mangiando pesce. La ricerca ha interessato un gruppo di volontari sovrappeso ed obesi che sono stati divisi in tre gruppi e ad ognuno è stata data una diversa dieta, dopo 8 settimane è stato notato che chi consumava 5 porzioni di merluzzo a settimana perdeva mediamente 1,7 chili in più rispetto alle altre diete sempre a regime ipocalorico. Il merluzzo è un pesce diffusissimo a carne bianca, e ne esistono diverse qualità.

Il merluzzo che finisce sulle nostre tavole è solitamente di due tipi: il merluzzo oceanico, di dimensioni molto maggiori (è quello con cui si fanno baccalà e stoccafisso) e il merluzzo mediterraneo (detto anche nasello), di dimensioni molto più ridotte, che possiamo trovare abitualmente in tutte le nostre pescherie. Questo tipo di merluzzo infatti viene pescato prevalentemente nel Tirreno, mentre è meno presente nell'Adriatico per via dei fondali più bassi. Ma vediamo ora un esempio di menù della dieta del piatto principe o del merluzzo per dimagrire. Colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di miele. Spuntino: frutta di stagione.

Pranzo: merluzzo al vapore e verdure al vapore come spinaci o broccoli e insalata mista. merenda: merluzzo con pomodori a pezzetti e capperi e verdure grigliate tipo melanzane o zucchine. Come faccimao sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico di famiglia prima di cominciare qualsiasi dieta.