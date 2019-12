Dieta dei mirtilli contro colesterolo e glicemia alta

La dieta dei mirtilli contro il colesterolo e la glicemia alta. Una manciata di mirtilli ogni giorno aiuta a regolare la produzione dell'insulina, l'ormone responsabile della regolazione degli zuccheri nel sangue.

Se inseriti nella dieta, questi frutti rossi riducono il rischio di diabete. I mirtilli sono noti per le tante proprietà benefiche per l’organismo tra cui quelle che danno benessere alla vista e alla circolazione sanguigna. Inoltre i mirtilli sono noti per il potere antiossidante ed anti infiammatorio, grazie alla presenza di antocianine e vitamine A, C ed E. Nelle piccolissime bacche di color blu sono inoltre presenti i betacaroteni e la mirtillina, entrambi coinvolti nella protezione dei tessuti dai radicali liberi. I mirtilli inoltre sono un ottimo rimedio per chi ha problemi di circolazione o pesantezza alle gambe, arrivando persino a contrastare ritenzione idrica e cellulite.

Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio della dieta dei mirtilli contro il colesterolo e la glicemia alta. Ecco cosa si mangia: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato, 4 fette biscottate integrali e un velo di marmellata senza zucchero o in alternativa una tazza di tè verde senza zucchero e 4 biscotti secchi integrali. Spuntino: un frullato di mirtilli realizzato con 120 gr di frutti e senza zucchero. Pranzo: una prozione di riso integrale con verdure, insalata mista con 90 gr di pollo, cipolle e pomodorini, condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e accompagnata da 30 gr di pane integrale. Merenda: una ciotola di frutti di bosco (comprensivi di mirtilli) e una tisana al finocchio drenante senza zucchero.

Cena: pesce al vapore o al forno o petto di pollo grigliato, verdure grigliate e una manciata di mirtilli. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.