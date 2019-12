Dieta lampo delle patate rosse per dimagrire in 2 giorni

La dieta lampo delle patate rosse può far dimagrire subito fino a 2 kg in due giorni. La dieta lampo delle patate è una dieta monotematica non adatta a tutti. Ma vediamo cosa prevede il menù tipo di un giorno che può essere ripetuto nei due giorni per dimagrire fino a 2 kg.

Colazione con due piccole patate rosse lessate con la buccia, da consumare insieme con yogurt naturale. Spuntino: un succo centrifugato fresco di una patata, una carota, un gambo di sedano, un poco di prezzemolo. Pranzo: patate rosse lessate con la buccia, condite con poco olio, aglio e prezzemolo (ma senza aggiunta di sale se si desidera un effetto drenante, diuretico e dimagrante). Merenda: un tè verde o una tisana drenante al finocchio o tarassaco. Cena: zuppa di patate, cipolle e carote, condita come a pranzo; oppure purea di patate rosse, però preparata senza aggiunta di latte o formaggio ma con solo brodo di verdure. La patata rossa o dolce è originaria del Sud America ed è stata poi importa da Cristoforo Colombo nel Vecchio continente dove però non ha trovato una grandissima diffusione.

La patata rossa è ricca di molte vitamine tra cui la A, la B, la C, e la E oltre a numerosi sali minerali come calcio, ferro, potassio e magnesio. Inoltre la patata rossa è ricca di antociani e flavonoidi che oltre a renderla un eccellente antiossidante le donano anche la sua colorazione tipica tra il giallo, l'arancione e il rosso.Queste sostanze antiossidanti di cui è ricca la patata sono capaci di contrastare i radicali liberi del corpo responsabili del invecchiamento cellulare. Quindi mangiare la patata rossa ci aiuta a mantenerci giovani più a lungo oltre ad avere un ottimo apporto di nutrienti. Alcune popolazioni mangiano la papata rossa cruda.

In particolare questo avviene in Giappone e pare che il suo consumo sia crudo che cotto ha ridotto il rischio di alcune malattie come l’anemia, il diabete e l’ipertensione. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.