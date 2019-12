Dieta del finocchio per dimagrire 4 kg: combatte meteorismo

La dieta del finocchio per dimagrie 4 kg e combattere il meteorismo. Si tratta di una dieta depurativa e disintossicante. Da sempre il finocchio è considerato un alimento depurativo che dona benessere all’organismo.

Ma prima di vedere la dieta drenate al finocchio vediamo quali sono le proprietà benefiche del finocchio. Ha proprietà digestive e fa bene alla salute gastrointestinale. Ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas intestinali e quindi combatte il meteorismo e contiene anetolo, una sostanza in grado di agire sulle dolorose contrazioni addominali. Il finocchio ha, inoltre, proprietà depurative, in particolare a carico del fegato e del sangue. Ha, inoltre, potere antinfiammatorio.È composto principalmente d’acqua; tra i minerali il più presente è il potassio; contiene vitamina A, vitamina C e alcune vitamine del gruppo B. È discretamente ricco di flavonoidi.

Apporta pochissime calorie solo 15 kilocalorie per ogni 100 grammi. Il finocchio è formato per il 90% da acqua e sali minerali, in particolare il potassio, una sostanza molto utile per regolarizzare meglio la pressione sanguigna e per poter combattere la stanchezza psicologica e quella muscolare. Ma vediamo il menù della settimana. Lunedì: pranzo 150 grammi di gnocchi con pomodoro fresco,60 grammi di bresaola con rucola e un finocchio all’insalata. Cena:150 grammi di manzo, passato di finocchio e una macedonia senza zucchero.

Martedì: pranzo con pasta integrale alle vongole, finocchi al vapore e 200 grammi di verdura a scelta. Cena:35 grammi di riso allo zafferano, insalata di polpo e 1 pera. Mercoledì: pranzo:50 grammi di pasta ai finocchi e taleggio,100 grammi di pollo e 1 kiwi. Cena: minestrone di verdure, insalata di finocchi. Giovedì: pranzo: 50 grammi di pasta e pomodoro fresco, funghi con finocchi e 45 grammi di grana,1 arancia. Cena: minestrone e un insalata di pomodoro. Venerdì: pranzo: riso integrale con zucchine, cruditè con finocchi e asparagi e una coppa di mirtilli. Cena: pesce al forno o al vapore, passato di finocchi e insalata di verdura mista.

Sabato: pranzo:100 grammi di cavolfiore e patate passato, petto di pollo, insalata mista con finocchi. Cena: pasta integrale al radicchio, finocchi saltati in padella, insalata di verdura mista,1 coppa di fragoline di bosco. Domenica: Pranzo: lasagne condite con finocchi sottili,1 sottiletta, pomodorini e tritato di manzo, biete lesse e frutto a scelta. Cena: consommè di asparagi,150 grammi di ricotta, finocchi gratinati al forno con pan grattato e 20 grammi di grana. Come per tutte le diete pubblicate sul nostro sito consigliamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di iniziare qualsiasi tipo di alimentazione con regime alimentare ridotto. E’ sconsigliata a persone che soffrono di varie patologie e a donne in gravidanza.