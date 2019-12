Mattarella: Piero Terracina testimone instancabile della shoah

"Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Piero Terracina, ultimo tra i sopravvissuti della deportazione degli ebrei romani e testimone instancabile della memoria della Shoah.

Ai suoi familiari e alla comunita' ebraica di Roma esprimo sentimenti di vicinanza e di cordoglio". Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla scomparsa del 91enne romano, uno degli ultimi sopravvissuti alla deportazione ad Auschwitz. "Esprimo profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di Piero Terracina, uno dei pochi sopravvissuti alla tragedia della Shoah che ci ha lasciato una preziosa testimonianza di quello che e' stato uno degli orrori piu' grandi del Novecento. Un contributo fondamentale per far conoscere l'Olocausto alle nuove generazioni e diffondere la consapevolezza che quelle aberrazioni non dovranno piu' succedere", commenta il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Piero Terracina e' stato un testimone dell'orrore nazista di Auschwitz.

Un testimone coraggioso con un'incredibile passione civile che lo ha portato a raccontare i momenti terribili che ha vissuto - sottolinea il presidente della Camera Roberto Fico -. Il modo migliore per ricordarlo e' ripetere l'esercizio della memoria per non dimenticare mai cosa e' stato l'Olocausto". "Primo Levi ammoniva di non togliere il segnalibro della memoria dalla pagina dell'Olocausto. Addio a Piero Terracina, la sua testimonianza su Auschwitz e' memoria collettiva: un patrimonio che ora tocca a noi alimentare perche' possa trasmettersi anche alle future generazioni", scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.

(ITALPRESS)