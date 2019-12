Gualtieri: Lega cinica sul salva-stati

"Sul Mes l'ultimo passaggio e' andato bene, soprattutto sui tempi e le condizioni sulle quali proseguire l'unione bancaria. Abbiamo espresso le nostre posizioni, abbiamo ottenuto alcuni miglioramenti collegati alla riforma, al rinvio a dopo i passaggi parlamentari, abbiamo chiarito che alcune condizioni poste da alcuni Paesi erano inaccettabili, e quindi si e' fermata quella indicazione che sembrava prevalente.

C'e' stato un accordo di principio". Ad affermarlo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ospite di "Mezz'ora in piu'" su Raitre. "Questo dibattito e' avvenuto in un quadro di cinismo dove la Lega, Salvini hanno fatto terrorismo tra le persone, creando un'eccitazione sbagliata - ha aggiunto -. D'altronde se non ci si esprime in maniera opportuna sulla provenienza dei prodotti della Nutella la credibilita' sul Mes e' poi scarsa. Questa confusione non e' stata una pagina positiva". "Ci sono dei miglioramenti che vanno valutati, un orizzonte piu' largo di pacchetti portati dal governo. Se c'e' chi vuole un incidente parlamentare o alimentare un sentimento contro l'Europa dicendo cose false, dicendo cose assurde, queste forze dubito che arriveranno mai a convergere su questo testo", ha sottolineato Gualtieri.

