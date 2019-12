Donna disabile uccisa dall'anziana madre nel torinese

Una donna di 44 anni e' stata uccisa a martellate a Orbassano, nel Torinese. Secondo quanto emerso da fonti investigative, si tratterebbe di una tragedia familiare. La vittima, una donna disabile, 44enne sarebbe stata uccisa dalla madre di 85 anni. Dopo la tragedia, il padre 87enne ha chiamato i carabinieri.

La madre al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine era accanto al letto dove si trovava il cadavere della figlia. Sul comodino a fianco del letto era appoggiato il martello che sarebbe stato usato come arma. I rilievi del nucleo investigativo sono ancora in corso. L'anziana e' stata trasportata all'ospedale Orbassano in gravi condizioni, poiche' dopo il delitto ha assunto dei farmaci.

(ITALPRESS)