L'arte del Bonsai a ChocoModica 2019

Dopo il grande successo dello scorso anno, quando centinaia di visitatori rimasero sorpresi dalla straordinaria esposizione, ritorna quest’anno la Mostra del Bonsai e del Suiseki, curata dal Bonsai Club Contea di Modica.

Il bonsai nasce in Oriente, e il termine è costituito da due ideogrammi giapponesi: bon, che significa contenitore e sai, che significa educare, coltivare. E’ l’arte di creare alberi in miniatura, comporta numerose cure ed attenzioni che apportano benessere e armonia anche a colui che vi si dedica. I suiseki sono invece piccole e bellissime pietre modellate dalla natura, erose e plasmate dalla forza delle acque, dei venti e dei ghiacci nel corso dei secoli e che nelle loro forme suggeriscono paesaggi e oggetti. Nel chiostro di Palazzo S.Domenico, ingresso gratuito, è possibile ammirarne una vasta collezione fino a domenica sera, chiusura di ChocoModica. “Vogliamo far appassionare le persone – commenta Salvatore Di Dio del Club Contea di Modica – trasmettendo loro il vero significato del bonsai.

L’anno scorso tantissime persone sono rimaste colpite dalla mostra e quest’anno abbiamo ritenuto doveroso replicarla. Per noi è la XXIII edizione, la seconda a ChocoModica. Abbiamo raccolto alcuni dei migliori esemplari a nostra disposizione, esemplari che hanno raccolto premi in giro per il Mondo, mettendoli a disposizione dei visitatori di ChocoModica”.