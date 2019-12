Mercatini di Natale a Modica: ecco dove

Le feste natalizie sono alle porte ed a Modica e provincia sono tanti i mercatini e gli eventi organizzati per rallegrare l'attesa, appuntamenti, da non perdere per vivere al meglio l'arrivo della festa più bella dell’anno.

Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo ed affettivo. E’ una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia, nella vita, nella cultura e che coinvolge tutta la società. Il Borgo Don Chisciotte ,propone un programma d’eccezione con una mostra davvero unica nel suo genere in cui s’incontrano diverse forme d’arte ,dalle splendide opere del Maestro Salvatore Fratantonio, artista solitario che ama avere spazi distinti ed unici, celebrato in ogni dove per le sue “marine” raffiguranti paesaggi azzurri di un mare che si mescola ai colori caldi delle terre iblee, un viaggio introspettivo tra sogno e materialità che rispecchia l’anima di un uomo che ha dato tanto, oramai tornato nel luogo natio pronto a riscuotere quella fama meritata e fortemente voluta.

Così fanno bella presenza anche le opere dell’allieva di Fratantonio, Emanuela Emmolo che stupisce con quella ricercata precisione che le sue tele trasmettono allo spettatore e che fanno dell’artista Modicana una vera promessa del panorama artistico, una delle prime donne a sfidare nomi importanti. Tra tele ed un vasto repertorio si collocheranno anche altri artisti non meno famosi provenienti da altri comuni Siciliani come Salvatore Musumeci e Dino Paternostro che illumineranno corridoi e sale fino ai meandri del Don Chisciotte in un pullulare d'arte e di colori ,e non si sprecano i complimenti anche per un giovane talento Ragusano Davide Di Martino, che con le sue sculture ha già incantato. Si festeggia il Natale, ovunque, con riti e tradizioni diverse, sempre affascinanti, ricchi di magia e di mistero. Il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del Natale, ai valori dell’amicizia della solidarietà dell’amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri.

Quest’anno il Borgo Don Chisciotte, ha pensato anche ai più piccoli ,con il Villaggio di Babbo Natale , un luogo dove sarà facile incontrare elfi e renne ed ovviamente Babbo Natale e tanti personaggi Disney con caramelle ,sorprese e gadget , ma anche giochi ,scivoli gonfiabili ed uno spettacolo circense curato da Alessio Musumeci, cui si potrà assistere il 21 Dicembre 2019 dalle ore 11.00 in poi, nella stessa giornata si susseguiranno le esibizioni di Aikido e Jujitsu, in cui si sfideranno tre scuole ed i Maestri Giovanni Aprile per “il Samurai” di Scicli e Pozzallo, Fernando D’Agosta,Krav Maga Ragusa e Aziz Kalas Taekwondo Ragusa, e poi canti balli ed i mestieri del presepe e tanto altro.

Una meravigliosa festa che contribuisce non solo a stimolare aspetti sociali ma anche artigianali commerciali e culturali del nostro territorio attraverso un simpatico mercatino allestito all’esterno della struttura . Natale diventa quindi uno sfondo per molteplici attività che favoriscono lo sviluppo del territorio, una location eccezionale, come quella del Borgo Don Chisciotte a Modica in contrada Bugilfezza, adiacente la statale Modica Ispica, evento che si svolgerà dal 18 al 23 dicembre 2019 intera giornata e che vuol essere punto d'incontro per scoprire ed acquistare oggetti d’artigianato, decorazioni e idee regalo. Ma non solo, ritrovare tutto quello che l’indotto commerciale ed artigianale offre per settore, ma anche cultura e divertimento.