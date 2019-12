Il Modica Calcio ospita al Barone la capolista Pozzallo

Un “rinnovato” Modica calcio, ospita al “Barone” la capolista pozzallo, in città c'e' attesa per vedere all'opera i nuovi arrivati. I riflettori della tredicesima giornata di andata del girone D del campionato di Promozione, sono tutti puntati al “Vincenzo Barone” di Modica, dove domani alle 15 scenderanno in campo i “Tigrotti” di Filippo Raciti e la capolista Pozzallo guidata da qualche settimana da Peppe Rosa.

Un derby che oltre al campanilismo tra le due tifoserie è molto atteso per vedere all'opera i due undici che escono notevolmente rafforzati dalla prima settimana di mercato di “riparazione”. Le due tifoserie, dunque, sono curiose di vedere all'opera i nuovi arrivi sia in casa rossoblù, sia nella formazione della città marinara. Nel Modica potrebbero esordire i nuovi Simone Lombardo, David Floro Valença, Manuel Mazza, Totò Maiorana e Mirco Gurrieri, che si sono aggregati in settimana e che si aggiungono a Andrea Vindigni, Aristide Kinna e Eugenio Sammito che hanno già esordito in maglia rossoblù. Nel Pozzallo, invece, dovrebbero esordire gli arrivi dell'ultima ora quali Ciccio Vindigni, Linares e Nicola Arena. Come si può intuire, ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel derby tra due squadre molto competitive che puntano a far bene fino alla fine della regolar season.

Al “Barone” è atteso il pubblico delle grandi occasioni, visto che dalla vicina Pozzallo si prevede l'arrivo di una nutrita rappresentanza di tifosi e simpatizzanti. La gara si disputerà in coincidenza con la giornata conclusiva di “Choco Modica”, per questo motivo per venire incontro alle esigenze di coloro che vogliono assistere al big match della tredicesima giornata che potrebbero trovare problemi per il parcheggio e evitare code ai botteghini, la dirigenza dei rossoblù ha aperto già da ieri la prevendita dei tagliandi d'ingresso. I biglietti saranno acquistabili anche oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 al “Vincenzo Barone”.

I rossoblu, oggi pomeriggio alle 15, sosteranno la seduta di rifinitura al “Vincenzo Barone” nella quale il tecnico Filippo Raciti cercherà di affinare gli schemi da contrapporre domani ai biancoazzurri degli ex Vindigni, Fusca, Porto e Filicetti. Modica Calcio – Pozzallo è stata affidata alla direzione del signor Angelo Gulisano della sezione AIA di Acireale. I suoi assistenti saranno Bryan Sanfilippo di Catania di Catania e il ragusano Filippo Pancrazi.