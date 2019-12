Incidente, auto contro pilone a Ortigia: morti 2 giovani

Due morti e due feriti. E’ il bilancio del tragico incidente mortale avvenuto la notte scorsa intorno alle ore 4 al lungomare nel centro storico di Ortigia a Siracusa. A perdere la vita due giovani, uno di 17 anni e uno di 22 anni mentre altri due sono rimasti feriti.

I quattro giovani viaggiavano a bordo un’auto, una Ford Fiesta, che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata rovinosamente contro uno dei piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i due giovani e la Polizia Municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.