Dieta Omega 3 per dimagrire: cos'è e come funziona

La dieta Omega 3 può far dimagrire 3 kg in una settimana. Si tratta di una dieta equilibrata che fa bene alla salute del cuore in quanto svolge funzioni cardioprotettive e antinvecchiamento.

La dieta Omega 3 prevede ogni giorno il consumo di 4 pasti nella quale è previsto un piccolo quantitativo di frutta secca che migliora la concentrazione e migliora l’umore. Per dimagrire con la dieta Omega 3 bisogna seguire ogni giorno delle regole ovvero bere almeno un litro e mezzo di acqua, usare solo due cucchiaini di olio evo per condire i pasto, succo di limone, aceto e ridurre il sale. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Omega 3 per dimagrire e proteggere la salute del cuore. Lunedì: colazione con un bicchiere di spremuta di arance rosse, una coppetta di fiocchi di cereali integrali con pezzetti di cioccolato e mezzo bicchiere di latte parzialmente scremato. Spuntino: una pera. Pranzo: petto di pollo grigliato, insalata mista di pomodori, finocchi, sedano e carote; 40g di pane; una mela. Cena: una porzione di riso integrale con piselli, carpaccio di salmone e un kiwi.

Martedì: coalzione con una tazza di tè verde; 4 biscotti secchi; un succo di ananas. Spuntino: 2 quadretti di cioccolato fondente. Pranzo: orata ai ferri, insalata di carote e finocchi, una fettina di pane integrale e una macedonia senza zucchero. Cena: orecchiette integrali alle cime di rapa; insalata di pomodori e lattuga; una banana. Mercoledì: colazione con un frullato (una banana piccola, una pera e succo di arancia); 2 gherigli di noce. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: pasta integrale con un cucchiaio di pesto; 150g di sogliola al vapore, radicchio in insalata. Cena: 150g di pesce spada alla griglia; peperoni rossi e gialli grigliati; 40g di pane; una coppetta di frutti di bosco.

Giovedì: colazione con una tazza di tè verde; una fetta di pancarrè integrale con un velo di miele; un bicchiere di latte parzialmente scremato. Spuntino: una mela verde. Pranzo: 70g di spaghetti integrali con aglio, olio e peperoncino; 200g di insalata mista di pomodori, sedano, carote, finocchio. Cena: vitello alla griglia, melanzane po zucchine grigliate; 40g di pane; 2 fette di ananas. Venerdì: colazione con una tazzina di caffè d'orzo; un vasetto di yogurt magro ai cereali con pezzetti di cioccolato; una coppetta di macedonia. Spuntino: un piccolo panino integrale (50g) con un cucchiaio di marmellata. Pranzo: 80g di gnocchi al pomodoro; asparagi lessi; 2 kiwi. Cena: 160g di petto di tacchino alla griglia; insalata di pomodori e peperoni; 40g di pane; una coppetta di mirtilli.

Sabato: colazione con una tazza di caffè d'orzo; una mela; 3 biscotti integrali. Spuntino: un vasetto di yogurt magro ai cereali. Pranzo: spaghetti integrali con vongole; fagiolini al vapore; una spremuta di arance rosse. Cena: spiedini di carne bianca; una patata, carote e zucchine al vapore; una pera. Domenica: colazione con un bicchiere di latte con un cucchiaino di cacao; una brioche integrale. Spuntino: un succo di ananas. Pranzo: un quarto di pollo alla griglia; spinaci al vapore; 40g di pane. Cena: 150g di salmone al forno, insalata di lattuga e ravanelli; 40g di pane, una coppetta di fragole. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.