Dieta del gusto per dimagrire 3 kg senza bilancia: menù

La dieta del gusto è una dieta facile che consente di dimagrire fino a 3 kg in una settimana senza la bilancia. Si tratta di una dieta facile che prevede una alimentazione che si basa sull’effetto visivo. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia.

Per prima cosa nella dieta del gusto bisogna seguire delle regole ovvero per condire si possono usare solo tre cucchiai di olio evo e un cucchiaino di sale al giorno e poi bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Inoltre sarebbe buona abitudine associare anche una regolare attività fisica, anche semplicemente una camminata di almeno 20 minuti al giorno. Ma vediamo ora cosa si mangia nella dieta del gusto per dimagrire fino a 3 kg in una settimana senza bilancia. Lunedì: colazione con uno yogurt magro, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata o due fette biscottate integrali sempre con un velo di marmellata e un caffè non zuccherato. Pranzo: una porzione di riso integrale con pomodoro, 5 fette di bresaola e zucchine grigliate. Cena: una fondina di pasta e ceci, spinaci al vapore, una fetta di pane integrale e una mela.

Martedì: colazione con uno yogurt magro, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata o due fette biscottate integrali sempre con un velo di marmellata e un caffè non zuccherato. Pranzo: una piccola porzione di minestra di farro con zucchine, peperoni alla griglia e due kiwi. Cena: una fondina colma di minestrone di pasta e verdure miste (senza patate e senza legumi); un palmo e mezzo di mano di orata al forno; insalata di radicchio; una fetta di pane integrale; un'arancia. Mercoledì: colazione con uno yogurt magro, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata o due fette biscottate integrali sempre con un velo di marmellata e un caffè non zuccherato. Pranzo: un pugno e mezzo di spaghetti integrali al pomodoro; una sogliola ai ferri; spinaci al vapore; una pera. Cena: una fondina colma di minestra di riso in brodo vegetale; un palmo di mano di scaloppina di tacchino al limone; insalata di pomodori; una fetta di pane integrale; 3 kiwi.

Giovedì: colazione con uno yogurt magro, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata o due fette biscottate integrali sempre con un velo di marmellata e un caffè non zuccherato. Pranzo: un pugno d'orzo aromatizzato allo zafferano; una coscia di pollo al forno; cavolfiore bollito; 2 mandarini. Cena: una fondina di pasta e fagioli; insalata belga; una fetta di pane integrale; una mela. Venerdì: colazione con uno yogurt magro, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata o due fette biscottate integrali sempre con un velo di marmellata e un caffè non zuccherato. Pranzo: un pugno e mezzo di spaghetti con le vongole; insalata mista; un'arancia. Cena: una fondina colma di minestrone di riso; un palmo di bistecca ai ferri; broccoli al vapore; una fetta di pane integrale; una pera.

Sabato: colazione con uno yogurt magro, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata o due fette biscottate integrali sempre con un velo di marmellata e un caffè non zuccherato. Pranzo: un pugno e mezzo d'orzo con gli spinaci; un palmo e mezzo di nasello lesso con prezzemolo e limone; carote a julienne; 2 mandarini. Cena: una fondina colma di minestra di farro; un pugno di mozzarella; insalata di cetrioli e lattuga; una fetta di pane integrale; 3 kiwi. Domenica: colazione con uno yogurt magro, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata o due fette biscottate integrali sempre con un velo di marmellata e un caffè non zuccherato. Pranzo: una piccola porzione di pasta integrale con 4 cucchiai di ragù di carne; melanzane grigliate e un pompelmo o un’arancia.

Cena: una porzione di riso integrale in brodo vegetale, due uova sode, insalata di finocchi, una fetta di pane integrale e due kiwi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.