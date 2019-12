Dieta giapponese: il segreto di Sumiko Watanabe per dimagrire

La dieta del farmacista giapponese e il segreto di Sumiko Watanabe per dimagrire velocemente. La dieta del farmacista giapponese è suddivisa in 5 pasti giornalieri e prevede il divieto di alcuni alimenti, vediamo quali.

Gli alimenti che sono assolutamente proibiti sono gli zuccheri, le fritture e le bevande gassate e naturalmente i dolci. L’ultimo pasto della giornata dovrà essere consumato non oltre le 20.30, per evitare di andare a dormire con lo stomaco pieno e di rallentare il metabolismo. Durante la dieta del farmacista giapponese inoltre bisogna dormire almeno 7 ore consecutive a notte, in modo che il nostro corpo possa recuperare bene. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di 3 giorni cosa si mangia nella dieta del farmacista giapponese per dimagrire. Lunedi: colazione con una o due banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida. Spuntino a metà mattinata: 1 frutto. Pranzo: 70 gr di zuppa di farro, cicoria lessata, 1 pera. Spuntino: un frutto o un centrifugato. Cena: 200 gr di salmone a vapore, verdura cotta, 50 gr di pane.

Martedì: colazione con una o due banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida. Spuntino: un frutto. Pranzo: 70 gr di riso con zucchine, spinaci lessati, 1 mela. Spuntino: un frutto o un centrifugato. Cena: 150 gr di tacchino alla griglia, insalata mista, 50 gr di pane. Mercoledì: colazione con una o due banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida. Spuntino a metà mattinata: 1 frutto. Pranzo: 70 gr di zuppa di legumi misti, cicoria lessata, 1 pera. Spuntino a metà pomeriggio: 1 frutto o un centrifugato. Cena: 200 gr di merluzzo a vapore, verdura cotta, 50 gr di pane. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.