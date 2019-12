Dieta ai frutti di bosco per dimagrire: antiossidante e antietà

La dieta ai frutti di bosco può far dimagrire in salute fino a 2 kg in una settimana. E’ una dieta antietà che fa bene alla circolazione.Si tratta di una dieta che naturalmente non prevede solo il consumo di frutti di bosco ma anche di altri alimenti.

Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia nella dieta ai frutti di bosco per dimagrire fino a 2 kg in una settimana in u menù che prevede il consumo di 5 pasti con cereali integrali, legumi e verdure. Lunedì: colazione con un caffè d'orzo o una tazza di tè verde; 125g di yogurt bianco; 20g di fiocchi di mais ai frutti rossi. Spuntino: una coppetta di frutti di bosco. Pranzo: 80g di pasta integrale con pomodoro fresco e basilico; insalata di radicchio verde e rosso.Merenda: frutti di bosco. Cena: pasta integrale con passato di legumi; 180g di barbabietole lessate.

Martedì: colazione con un caffè d'orzo o una tazza di tè verde; 125g di yogurt bianco; 20g di fiocchi di mais ai frutti rossi. Spuntino: una coppetta di frutti di bosco. Pranzo: cous cous ai piselli; valeriana con finocchi e spicchi d'arancia; 30g di pane di segale.Merenda: frutti di bosco.Cena: passato di zucca (preparato con 140g di zucca e 50g di patate lessate e passate e poi fatte amalgamare a fuoco lento con 2 cucchiai di di latte e un cucchiaio di parmigiano); 120g di orata al cartoccio; ravanelli; 30g di pane di segale.

Mercoledì: colazione con un caffè d'orzo o una tazza di tè verde; 125g di yogurt bianco; 20g di fiocchi di mais ai frutti rossi. Spuntino: una coppetta di frutti di bosco. Pranzo: 80g di pasta al ragù vegetale (preparato con 25g di zucchine, 50g di carote, 25g di sedano, 10g di cipolle, saltati in padella con un cucchiaino d'olio); insalata di lattuga con 50g di germogli di soia, 100g di sedano, 100g di ravanelli e 100g di peperoni rossi. Merenda: frutti di bosco. Cena: passato di legumi (cuocere 50g di fagioli e 15g di ceci secchi lasciati a bagno per una notte con 80g di carote e 100g di zucchine a pezzetti e poi frullare); 160g di carciofi al vapore; 50g di pane di segale.

Giovedì: colazione con un caffè d'orzo o una tazza di tè verde; 125g di yogurt bianco; 20g di fiocchi di mais ai frutti rossi. Spuntino: una coppetta di frutti di bosco. Pranzo: 80g di pennette integrali con 25g di gamberi, 30g di zucchine e 30g di peperoni rossi; 120g di carote alla julienne; 30g di pane di segale.Merenda: frutti di bosco. Cena: minestra di carote; 180g di sarago al cartoccio; indivia con 125g di carote e 60g di finocchi; 50g di pane integrale. Venerdì: colazione con un caffè d'orzo o una tazza di tè verde; 125g di yogurt bianco; 20g di fiocchi di mais ai frutti rossi. Spuntino: una coppetta di frutti di bosco. Pranzo: 100g di riso venere condito con 100g di zucchine grigliate e prezzemolo; 100g di caprino. Merenda: frutti di bosco.Cena: crema di piselli (100g lessati, frullati e scaldati con 2 cucchiai di latte e un cucchiaio di parmigiano); 160g di gamberi lessi accompagnati da indivia belga; 50g di pane di segale.

Sabato: colazione con un caffè d'orzo o una tazza di tè verde; 125g di yogurt bianco; 20g di fiocchi di mais ai frutti rossi. Spuntino: una coppetta di frutti di bosco. Pranzo: 80g di pasta di kamut condita con verdure saltate in padella (30g di zucchine, 25g di peperoni rossi, 30g di pomodori, 25g di melanzane, 10g di cipolle); insalata di ravanelli (125g). Merenda: frutti di bosco. Cena: 120g di carpaccio di manzo con 10g di rucola; 45g di pane integrale. Domenica: colazione con un caffè d'orzo o una tazza di tè verde; 125g di yogurt bianco; 20g di fiocchi di mais ai frutti rossi. Spuntino: una coppetta di frutti di bosco. Pranzo: insalata di riso (100g di riso integrale bollito e condito con 30g di mozzarella, 20g di piselli freschi, 30g di pomodorini, 20g di cetriolini sott'aceto, 20g di prosciutto cotto magro a dadini, 20g di tonno al naturale, 30g di peperoni rossi); 100g di cicoria; 45g di pane di segale. Merenda: frutti di bosco. Cena: omelette (2 uova) con 60g di spinaci e 35g di ricotta vaccina; 180g di pomodorini ciliegia; 50g di pane di segale. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.