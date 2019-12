Dieta contro il disturbo del sonno: ecco gli alimenti con melatonina

La dieta contro i disturbi del sonno si basa sul consumo di alimenti che stimolano la produzione di melatonina. E’ una dieta equilibrata che si basa sul consumo di 5 pasti giornalieri.

La dieta contro il disturbo del sonno si basa su alcune regole ovvero ogni giorno bisogna consumare due cucchiai di olio evo e un cucchiaino di sale al giorno, mangiare abbondanti porzioni di verdure e bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua.Lunedì: colazione con una una tazza di latte magro, caffè non zuccherato, 20g di muesli, 3 noci sgusciate. Spuntino: una banana. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: zuppa di fagioli (60g di fagioli secchi, cipolla, pomodoro, olio, pepe, rosmarino; cicoria lessata; fragole al limone (200g).Cena: 50g di bresaola con rucola; 70g di pane di segale; una mela. Martedì: colazione con una una tazza di latte magro, caffè non zuccherato, 20g di muesli, 3 noci sgusciate. Spuntino: una banana. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: pasta integrale con fave; peperoni alla griglia; kiwi (200g). Cena: 150g di orata alla griglia; fagiolini lessi; 70g di pane di segale; un pompelmo.

Mercoledì: colazione con una una tazza di latte magro, caffè non zuccherato, 20g di muesli, 3 noci sgusciate. Spuntino: una banana. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: 60g di pasta integrale al pomodoro e basilico; 150g di dentice al cartoccio; insalata di arance e finocchi con olive nere. Cena: 100g di arrosto di tacchino; insalata di pomodori; 70g di pane di segale; una pera. Giovedì: colazione con una una tazza di latte magro, caffè non zuccherato, 20g di muesli, 3 noci sgusciate. Spuntino: una banana. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: riso integrale gratinato; melanzane alla griglia; un'arancia. Cena: 150g di merluzzo lesso; broccoli al vapore; 70g di pane di segale; kiwi (200g).

Venerdì: colazione con una una tazza di latte magro, caffè non zuccherato, 20g di muesli, 3 noci sgusciate. Spuntino: una banana. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: pasta integrale ricotta e asparagi; insalata mista; una mela. Cena: 150g di pollo arrosto; bietole lesse; 70g di pane di segale; macedonia di frutta (200g). Sabato: colazione con una una tazza di latte magro, caffè non zuccherato, 20g di muesli, 3 noci sgusciate. Spuntino: una banana. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: 60g di pasta integrale con ragù (120g di carne tritata, trito di cipolla, sedano e carota, passata di pomodoro, vino e un cucchiaio di olio evo); cime di rapa lesse; mandarini (200g). Cena: 150g di sogliola alla griglia; insalata di cetrioli e lattuga; 70g di pane di segale; una pera.

Domenica: colazione con una una tazza di latte magro, caffè non zuccherato, 20g di muesli, 3 noci sgusciate. Spuntino: una banana. Merenda: uno yogurt magro. Pranzo: risotto con scarola; verdure grigliate; fragole (200g). Cena: 150g di coniglio in padella preparato con olio e verdure sottaceto; 70g di pane di segale; una mela. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.