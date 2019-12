Operazione contro il Cyber-riciclaggio, identificati 170 money mules

Centosettanta "money mules" identificati su tutto il territorio nazionale, responsabili di 374 transazioni fraudolente per un totale di oltre 10 milioni di euro di cui 3,5 milioni gia' recuperati.

E' il bilancio dell'perazione ad alto impatto "Emma 5" messa in campo anche quest´anno dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha messo in campo 210 uomini del Servizio centrale e dei 20 Compartimenti regionali, e dalle Forze di Polizia cyber di altri 24 Paesi europei. Nel settore del contrasto al financial cybercrime, il fenomeno dei "money mules" costituisce senz´altro uno degli aspetti piu' allarmanti, diffuso a livello endemico in tutto il mondo. Un money mule e' un soggetto che, consapevolmente (perche' membro di un´organizzazione criminale, o perche' soggetto in stato di bisogno) o inconsapevolmente (perche' attratto da false offerte di lavoro pubblicate sul web), offre la propria identita' per l´apertura di conti correnti, carte di credito ed altri strumenti di pagamento, sui quali vengono poi accreditate somme di denaro provento di attacchi informatici e finanziari ai danni di ignari cittadini.

