Manovra, Renzi: abbiamo vinto la battaglia delle tasse

"In queste settimane Italia Viva ha lottato con forza per evitare l'aumento delle tasse, a cominciare dall'IVA. Dalle auto aziendali fino al rinvio della Sugar e Plastic Tax il risultato e' stato raggiunto. Da gennaio ci sara' da fare uno sforzo in piu': rilanciare la crescita.

Ecco perche' abbiamo lanciato il Piano #ItaliaShock". Lo scrive su facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi che aggiunge: "Questa e' la vera svolta per il 2020. Abbiamo vinto la battaglia delle tasse. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita. E l'unico modo per raggiungerla e' sbloccare i cantieri. Finira' come sulle tasse: prima ci criticano, poi ci ignorano, poi ci daranno ragione. Buon weekend e buon Sant'Ambrogio". Per il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti "con questa manovra abbiamo iniziato a rimettere i soldi nelle tasche degli italiani e investire sul futuro del nostro Paese. Ha vinto l'Italia. Niente Salvini Tax, cioe' il tanto temuto aumento dell'Iva per 23 miliardi, che sarebbe costato 500 euro in piu' di tasse ad ogni famiglia.

Stipendi piu' alti per i lavoratori, con 3 miliardi di sgravi fiscali sulle tasse sul lavoro. E poi 59 miliardi di investimenti pluriennali per l'economia verde, giusta, competitiva e per le infrastrutture. Un sostegno alle imprese, al cuore pulsante del Paese. Una finanziaria per i piu' deboli e per fare ripartire l'Italia. Ora tutti insieme prepariamo una nuova agenda di Governo per lo sviluppo, il lavoro e la giustizia sociale".

(ITALPRESS)