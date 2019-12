Acate, droga e armi: arrestati due fratelli

I Carabinieri della Stazione di Acate, unitamente al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia“, hanno arrestato in flagranza due fratelli pregiudicati per i reati di detenzione abusiva di armi con relativo munizionamento.

Nel corso dell’operazione è stato anche sequestrato un grosso quantitativo di sostanza stupefacente pronto per essere immesso sul mercato. Ulteriori dettagli dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa, che si terrà stamattina alle ore 10:30 al Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria sita in via Garibaldi 397.