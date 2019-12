L’Immacolata a Ragusa è anche sport. Ieri sera, per le vie di Ibla, il quartiere barocco della città, si è tenuta la decima edizione del trofeo di gara podistica in notturna, memorial Giovanni Donzella, a cura del Csi di Ragusa e del comitato organizzatore dei festeggiamenti.

La partenza da piazza Chiaramonte, proprio di fronte alla chiesa di San Francesco all’Immacolata. Prima, però, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Maurizio Ferrara, storico esponente del basket ragusano e punto di riferimento della Passalacqua Ragusa, precocemente scomparso nei giorni scorsi. Questi i risultati. Per quanto riguarda le categorie Esordienti primo posto per Alessandro Rosella della scuola Vann’Anto Ragusa che ha percorso la distanza di trecento metri in un 1’18”; secondo Gabriele Gilberto (Vann’Anto Ragusa) in 1’21”. Con riferimento alla categoria Juniores: primo Giosuè Solarino del Csi Ragusa che ha percorso 4 km in 20’15”. Questi, invece, i risultati della categoria Adulti: primo Daniele Conti della Triathlon Mountain Bike Modica in 15’52”; secondo Santi Garofalo della No al doping in 16’15”; terzo Andrea Sardo della No al Doping in 16’17”; e, ancora, quarto Corrado Guerrieri della Placeum Palazzolo in 18’47”.

Per gli Over 50 da segnalare il primo posto di Mimmo Causarano della No al Doping Ragusa in 19’54”. Il programma sportivo per quanto riguarda le iniziative in onore dell’Immacolata prosegue domani quando, alle 10, nel centro di accoglienza di piazza Chiaramonte, si terrà la quinta edizione del trofeo Maria Santissima Immacolata di ping pong e calcio balilla. Oggi, intanto, alle 16, in chiesa, ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello Stellario. Alle 17, poi, la celebrazione della santa messa presenziata dall’Unitalsi, sottosezione di Ragusa. Quindi, alle 18 la solenne celebrazione dei Primi vespri presieduti dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta.

In questo contesto, la recita dell’atto di affidamento da parte del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì. Saranno presenti le autorità civili e militari della città e della provincia iblea. Alle 21, inoltre, dal Duomo di San Giorgio, la processione aux flambeaux (fiaccolata) verso la chiesa dell’Immacolata dove seguirà una veglia di preghiera. Sempre oggi, ma alle 19, è in programma l’inaugurazione del presepe dei giovani della parrocchia presso l’ex chiesa di Sant’Antonino.