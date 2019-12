Sarri: Lazio da scudetto, il sorpasso dell'Inter sia da stimolo

Un turno importante ma non decisivo, contro una squadra che puo' ambire a inserirsi nella lotta scudetto. E c'e' una vetta da riprendere. La 15esima giornata mette di fronte le prime quattro della classe: stasera c'e' Inter-Roma, sabato all'Olimpico Lazio-Juve.

"I punti sono tutti importanti e tutte le partite hanno lo stesso livello di importanza - mette subito in chiaro Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia - Che a livello giornalistico sia producente enfatizzare certe partite, lo comprendo, ma a livello razionale siamo in un momento della stagione in cui niente puo' essere decisivo. E' un turno importante come gli altri, anche se con un livello di difficolta' elevato per le squadre di alta classifica e punti pesanti in palio". Il tecnico bianconero e' consapevole di quello che attende i suoi domani sera. "La Lazio e' una squadra forte, che va tenuta lontana dalla nostra area, ci attende una partita palesemente difficile.

Mi aspetto un approccio violento da parte loro. Ci sara' da reggere l'impatto e prendere in mano la partita". E se questa Lazio possa puntare a qualcosa di piu' del terzo posto attuale, per Sarri ci sono pochi dubbi: "E' una squadra forte, e' in un momento favorevole e lascia la sensazione che potrebbe essere capace di inserirsi nella lotta scudetto". Una lotta che al momento appare circoscritta a Inter e Juve. L'ultimo turno ha visto i nerazzurri approfittare del pari di Ronaldo e compagni col Sassuolo per tornare in testa alla classifica. "Spero che sia un grande stimolo a fare tanti punti e non avere una squadra davanti", l'auspicio di Sarri.

(ITALPRESS)