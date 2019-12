Miele dissequestrato: Sortino resta Capitale indiscussa

È stato dissequestro il carico di miele contestato a un apicoltore di Sortino nelle scorse settimane dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina in collaborazione con i militari della locale stazione Carabinieri.

“La tracciabilità era ben definita – fa sapere il sindaco Vincenzo Parlato - e mancava ancora l'applicazione delle targhette perché il proprietario stava riempiendo i vasetti. Si tratta quindi di un aspetto prevalentemente amministrativo, quello è il vero miele degli iblei e l'apicultore ne ha dimostrato la provenienza. Insomma, Sortino resta capitale indiscussa del miele”. I militari dell'Arma erano intervenuti nell'azienda di produzione e commercializzazione di miele a Sortino, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti alimentari e avevano sequestrato 140 kg di miele contestando la sanzione amministrativa di 1.500 euro per mancata tracciabilità del prodotto. Ma fin dall'inizio era chiaro che non si trattava di miele straniero o contraffatto e il sindaco Parlato, che è anche presidente nazionale dell'associazione “Città del Miele”, ha subito tenuto a precisarlo.

Il miele non era ancora etichettato perché al momento dell'arrivo si sono fermati i lavori, quindi il proprietario ne ha dimostrato la provenienza. “Bisogna sempre tenere alta l'attenzione – conclude il sindaco Parlato – ben vengano controlli e analisi di rito: ci vogliono, sono efficaci ed è fondamentale averli ma sarebbe il caso però di diffondere le notizie dopo approfondite verifiche per evitare di creare allarmismo. Il prodotto dissequestrato sarà messo in commercio perché il miele è di Sortino ed è certificato di qualità”.