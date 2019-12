Dieta del radicchio rosso per dimagrire la pancia: contro influenza

La dieta del radicchio rosso per dimagrire la pancia, disintossicare l’organismo e contro influenza. Si tratta di una dieta semplice ed ideale da seguire in dicembre e prima di Natale.

Ma come funziona la dieta del radicchio per dimagrire la pancia e cosa si mangia? La dieta del radicchio è una dieta ipocalorica che prevede il consumo del radicchio rosso nei pasti principali. In particolare il radicchio si deve mangiare a pranzo e cena. Ad esempio a pranzo si può optare per un risotto al radicchio mentra a cena si può mangiare il radicchio come contorno in insalata o cotto al forno.Ai piatti col radicchio si possono associare delle proteine magre come possono essere quelle del pollo o del prosciutto crudo, dei legumi, del pesce azzurro o altro. Attenzione ovviamente a non esagerare con le porzioni.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta del radicchio rosso per dimagrire la pancia e disintossicare l’organismo. Colazione con un tè verde con cereali integrali, yogurt e frutta di stagione. Appena svegli, per favorire al meglio la depurazione, si può bere una tazza di acqua e limone. Come spuntini di metà mattina o di mentà pomeriggio è preferibile mangiare della frutta e bere delle tisane (che contribuiscono a saziare), queste sono ottime anche per terminare la giornata e rilassare prima del riposo. Meglio scegliere le tisane detox come ad esempio la tisana di finocchio la tisana al tarassao. Il radicchio rosso è noto anche per le sue proprietà benefiche. In particolare il radicchio rosso fa parte dei cibi che fanno bene alla circolazione.

Infatti, “gli antociani sono in grado di inibire l’azione di alcuni enzimi coinvolti nella demolizione delle fibre di elastina e collagene, che compongono la parete dei vasi sanguigni; inoltre, la vitamina C è precorritrice del collagene dell’endotelio vascolare, per cui rafforza i vasi sanguigni”. Inoltre il radicchio rosso è un ottimo alleato del sistema immunitario ed è ideale mangiarne in grosse quantità soprattutto nella stagione invernale e soprattutto quando iniziano a diffondersi le prime influenze. Tra le proprietà del radicchio rosso c’è anche quella di rafforzare le nostre difese. Infatti, “grazie al ricco contenuto di vitamina C, torna utile proprio durante il periodo dell’anno in cui siamo maggiormente esposti all’attacco di virus e batteri (autunno e inverno)”, specifica la nutrizionista.

I benefici di questo ortaggio non finiscono qui, infatti scopriamo che oltre a contenere poche calorie e molta acqua e fibre, che aumentano il senso di sazietà, ha anche proprietà analgesica e sedativa, contiene triptofano, utile in caso di insonnia, e agisce da depurativo e antinfiammatorio, per azione degli antociani. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.