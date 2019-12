Dieta del cavolo: crucifere per dimagrire 5 kg

La dieta del cavolo: crucifere per dimagrire fino a 5 kg in una settimana è la dieta ideale prima di Natale. La dieta del cavolo fa bene alla salute dell’organismo. E’ una dieta che si basa sul consumo di diverse crucifere, verdure tipiche del periodo invernale, ed in particolare di varie tipologie di cavolo: cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo nero, cavolo riccio, broccoli, broccoletti, ecc.

Le crucifere sono ricchissime di vitamina C, vitamina K, betacarotene e vitamine del gruppo B. In più offrono al nostro organismo tanti sali minerali (ferro, calcio, fosforo, potassio, magnesio e zinco) e una buona quantità di fibre utili per l’intestino.Il cavolo è noto per le sue proprietà antiossidanti ovvero è ricco di polifenoli, carotenoidi, indoli e sulforafano, utili nella prevenzione di diversi tipi di tumori. Inoltre il cavolo e le crucifere in generale sono delle verdure ideali per combattere i disturbi cardiovascolari e le malattie degenerative, senza dimenticare la loro azione antibatterica e antinfiammatoria. Ma vediamo in un esempio di menù della deita del cavolo per dimagrire fino a 5kg cosa si mangia.

Colazione: lattuga (cavolo più carote), aromatizzata con olio magro, 2 uova fritte, caffè o tè.Spuntino: 150 g di formaggio fatto in casa, tè. Pranzo: zuppa con crauti o filetto di pollo.Merenda: un bicchiere di latte o un tè verde. Cena: pesce 200 g, spezzatino di verdure, tè verde. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.