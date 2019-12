Schiaffi a bimbi in asilo nido, sospesa maestra nel varesotto

VARESE - Una maestra di asilo nido di Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, e' stata sospesa dalla professione per sei mesi con l'accusa di avere maltrattato bambini di eta' compresa tra pochi mesi e due anni.

Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Varese, e' scattato al termine di un'indagine dei Carabinieri, nata dalle segnalazioni pervenute da alcuni genitori dei piccolissimi alunni. In circa due mesi di indagine i militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Varese, hanno documentato una serie di violenze da parte della maestra titolare del nido sui bambini a lei affidati. La donna, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbe maltrattato i minori con urla, insulti e frasi volgari: "sei proprio un terrone", "guardati, fai schifo", "piangi che cosi' ti passa" alcune delle parole pronunciate.

In alcune occasioni i piccoli sarebbero stati percossi con sculacciate e schiaffi e lasciati da soli mentre erano in preda a crisi di pianto. In un caso i genitori hanno riferito che il loro bimbo soffriva di insonnia, incubi notturni e manifestava reazioni autolesionistiche, segnali che hanno indotto a ritirare il piccolo dall'asilo. Le dichiarazioni dei genitori, riscontrate dagli atti d'indagine, hanno consentito agli investigatori di accertare oltre venti condotte illecite, commesse dall'indagata a partire dal marzo del 2017.

(ITALPRESS)