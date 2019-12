Salvini: Carola Rackete mi denuncia, ci vedremo in tribunale

ROMA - "Ecco la denuncia che ha aperto la mia giornata: istigazione a delinque e diffamazione. Carola Rackete ce l'ha con me, l'eroina della sinistra che ha speronato da GdF la ricordate? Chi e' sotto indagine, lei? No, Matteo Salvini, mi ha denunciato.

La parte offesa di uno sbarco di immigrati irregolari, di uno speronamento di una motovedetta, non sono gli italiani e i militari ma e' Carola Rackete... mi mancava l'istigazione e delinquere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. "Arriva una signorina tedesca, viziatella e di sinistra che come hobby ha il trasporto di immigrati irregolari e come passatempo ha lo speronamento e denuncia il ministro dell'Interno. Ovviamente noi sorridiamo e controdenunciamo - ha aggiunto -. Conto di incontrare in Tribunale questa signorina, si metta in fila. Noi la controdenunciamo e vedremo se c'e' un giudice in Italia che dice chi ha sbagliato. Se lo avesse fatto in Germania sarebbe nelle patrie galere".

(ITALPRESS)