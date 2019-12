Di Maio: non vogliamo fare cadere il Governo

Di Maio:"Il procedente governo non sono stato io a farlo cadere, ora io vedo un continuo complottismo nei confronti del Movimento che vorrebbe fare cadere l'esecutivo. Sono sciocchezze".

Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, intervenendo a Circo Massimo, su Radio Capital. "Credo che il M5S abbia sempre trattato in maniera leale le situazioni di governo ma quando non siamo d'accordo non possiamo votare le cose. In questi giorni c'e' stato il Mes, bisogna vedere che cosa cambia, Gualtieri ha portato a casa l'impegno a discutere a gennaio delle Cacs, e' una cosa importante", ha aggiunto.

