Ficarra e Picone al cinema con il primo Natale

Ficarra e Picone sono i protagonisti di "Il Primo Natale", in uscita il 12 dicembre con Medusa Film. Salvo e' un ladro che, insieme con il sacerdote Valentino, viene catapultato indietro nel tempo di 2000 anni circa in Palestina, al tempo della nascita di Gesu'.

La strana coppia cosi' costituita si ritrova quindi in un contesto alieno, durante l'epoca del re Erode e della dominazione romana sui territori del popolo ebraico: equivoci, incomprensioni e soprattutto guai sono dietro l'angolo. "Quando abbiamo cominciato a immaginare questa storia - dice Valentino Picone in conferenza stampa - abbiamo deciso di rappresentare il Natale per quel che realmente e', il compleanno di Gesu', e il raccontare qualcosa che spesso si dimentica". Conferma Salvo Ficarra: "Il film di Natale e' un appuntamento importante con il pubblico e abbiamo voluto fare un film che non fosse sempre basato su Babbo Natale e le renne, qualcosa di diverso e originale".

Prodotto da Attilio De Razza scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, "Il primo Natale" e' il settimo film degli attori e registi palermitani. Nel cast anche Massimo Popolizio nella parte di Erode. Il direttore della fotografia e' Daniele Cipri', ai costumi Cristina Francioni, la scenografia e' affidata a Francesco Frigeri.

(ITALPRESS)