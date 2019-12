Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo a Modica: due eventi

Il Museo casa natale Salvatore Quasimodo celebra il 60mo anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Salvatore Quasimodo.

Nel fine settimana,7 e 8 dicembre, si terranno i primi due eventi promossi dalla Associazione Proserpina che gestisce il museo di via Posterla 84. Martedì 10 alle 10.30, giornata in cui 60 anni fa nel municipio di Stoccolma venne conferito il Nobel al poeta, sarà deposta una corona di alloro da parte del sindaco di Modica , Ignazio Abbate,saranno presenti anche l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, e rappresentanti del mondo culturale della città e dell’associazionismo. Lo storico Daniele Pavone terrà una conferenza nei locali del museo sulla figura del poeta e sul significato del Nobel. Per l’occasione saranno presentati dei volumi donati da Alessandro Quasimodo che andranno ad arricchire il patrimonio letterario custodito all’interno del museo. All’evento sarà presente una rappresentanza dell’ Istituto “G.Verga” di Modica.

All’insegna della musica e della poesia anche il primo appuntamento in programma sabato alle 17.00. Gesuele Sciacca e Daniela Greco cureranno lo spazio “Musica e Poesia, alle 18.30 la presentazione delle nuove opere della mostra “Quasimodo quasi sognato” e del calendario 2020 curati dal maestro Lorenzo Maria Bottari, che fa rivivere attraverso la sua arte i versi più significativi del poeta. Domenica lo spazio “ Musica e Poesia” sarà riproposto alle 17,00. Il Museo aprirà le sue porte con orario continuato dalle 10 alle 20 nel fine settimana per favorire le visite, che saranno guidate dal personale del Museo.