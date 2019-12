Anffas di Modica è presente a Chocomodica 2019 con un proprio stand per la raccolta fondi per la ristrutturazione della propria sede. Vi aspettano con le stelle di Natale, lavori fatti dai ragazzi dell'Anffas nel laboratorio d'arte e tanti altri modi per sostenere l'associazione.

Vi aspettano in queste giornate al chocomodica per i più piccoli tanti palloncini e la pesca con tanti doni a sorpresa.