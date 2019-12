Rassegne sensoriali Anag e Onav per ChocoModica 2019

Palazzo Grimaldi a Modica ospita le rassegne sensoriali di Anag e Onav con il cioccolato comune denominatore. Due rassegne. Che esaltano il palato. E che puntano a mettere in rilievo la magnificenza dei sensi. Sono quelle promosse a Modica, a palazzo Grimaldi, da Anag e Onav.

Con il cioccolato comune denominatore. La prima è “ChocoGrappa sensations” con infiniti assaggi tra le innumerevoli distillerie presenti. Nella suggestiva dimora nobiliare di corso Umberto I al civico 106, sarà possibile, da qui sino a domenica, effettuare le degustazioni ogni giorno. La mattina alle 11 e alle 12, il pomeriggio alle 17, alle 18, alle 19 e alle 20,30. Per prenotare basta inviare un whatsapp al numero 334.6124105 oppure attraverso la pagina Facebook di Anag Modica. Ieri pomeriggio, con la cerimonia d’inaugurazione, a cui hanno partecipato il sindaco Ignazio Abbate e l’assessore alla Cultura Maria Monisteri, oltre a tutti gli altri componenti della Giunta municipale, è stato il commissario della sezione Anag di Modica, Giorgio Solarino, a fare gli onori di casa, alla presenza del presidente regionale Anag, Giancarlo Francione.

L’altra rassegna, invece, è denominata “Degustazioni guidate nel mondo dei vini. Storie in cantina”. E’ uno straordinario percorso legato alla suggestione sensoriale promosso dall’Onav in occasione di ChocoModica. Le degustazioni si tengono ogni giorno sino a domenica alle 17, alle 19 e alle 21. Sono una serie di appuntamenti per consentire agli appassionati, ma anche a chi si cimenta per la prima volta con questa esperienza, di conoscere più da vicino un pianeta che merita di essere esplorato sino in fondo. “Proponiamo – afferma Solarino che è anche consigliere Onav – una piccola selezione di prestigiose cantine con cui vogliamo deliziare l’olfatto di chi ci viene a trovare e incantare il palato”. Anche in questo caso prenotazioni tramite whatsapp al numero 334.6124105.