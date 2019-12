Il Parma batte il Frosinone in Coppa Italia, agli ottavi c'e' la Roma

Il Parma fatica ma ha la meglio in extremis sul Frosinone nel match del quarto turno di Coppa Italia. Al Tardini finisce 2-1 per effetto dei gol di Siligardi nel primo tempo, di Trotta che aveva momentaneamente pareggiato i conti e del rigore di Hernani che ha riportato in vantaggio i crociati in pieno recupero.

I padroni di casa accedono cosi' agli ottavi di finale, dove affronteranno la Roma, ciociari di Nesta invece eliminati ma al termine di una prestazione positiva, soprattutto nella ripresa. Massiccio turn over varato da Roberto D'Aversa e in attacco con Adorante e Sprocati c'e' il separato in casa Siligardi - fuori dalla lista per il campionato - che al 20' sblocca il match con un gol dei suoi: l'esterno trentunenne riceve palla sulla fascia destra, converge verso il centro e dal limite dell'area fa partire un mancino a giro che non lascia scampo a Iacobucci. I ciociari cominciano a uscire dal guscio soltanto dopo la mezzora sul cronometro ma non riescono a concludere da posizione pericolosa. Al 20' della ripresa Hernani su punizione dal limite chiama Iacobucci a un grande intervento, ma sei minuti dopo arriva il pareggio - un po' a sorpresa - del Frosinone: Eguelfi pesca con un cross dalla trequarti Marcello Trotta, abile a girarsi per poi battere Colombi da pochi passi.

In pieno recupero Kucka viene trattenuto per la maglia in mischia e per Dionisi non ci sono dubbi. L'arbitro abruzzese assegna il calcio di rigore e Hernani non sbaglia, scongiurando i supplementari e regalando la qualificazione al Parma.

