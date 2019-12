Tumore al seno, prevenzione con autopalpazione

Tumore al seno, la chiave è la prevenzione. Continuano al Consultorio familiare di Ragusa 2, viale delle Americhe, gli incontri rivolti alle donne su questo importantissimo tema.

E dopo la giornata sulla menopausa, l’equipe del consultorio, diretta dalla dott.ssa Nuccia Pace, ginecologa, ha focalizzato l’attenzione sulla prevenzione oncologica mammaria. “Autopalpazione al seno: alcuni consigli su come eseguirla correttamente” è stato il leitmotiv dell’incontro a cui hanno partecipato tante donne. In particolare sono state affrontante le tematiche della prevenzione del tumore alla mammella tramite un corretto stile di vita, ricordando l'importanza degli screening oncologici e dei percorsi di cura attivi all’Asp Ragusa. Si è parlato di prevenzione primaria, di fattori di rischio, di diagnosi precoce, di riabilitazione e di terapia.

L’autopalpazione al seno è uno strumento importantissimo che si deve affidare nelle mani delle donne per riconoscere precocemente ogni variazione del proprio corpo e del proprio stato di salute che deve accendere, qualora si riconosca una necessità, un campanello d’allarme. L'impegno dei Consultori familiari ha tra i suoi principali obiettivi quello di propagandare e diffondere i mezzi di conoscenza contro i tumori. «La parola cancro – afferma la dott.ssa Pace - risuona assai dolorosamente e da troppo tempo si pronuncia quasi di nascosto, come si dovesse disconoscerla. È tempo invece di parlarne chiaramente, perché chi cerca la verità può fondare la lotta sopra basi sicure.

È doveroso nonché fondamentale far conoscere alle donne tutti gli strumenti che possano contribuire al mantenimento della propria salute e l’autopalpazione al seno è un primo step che deve stare alla base di una corretta informazione sanitaria. Ritengo che certe iniziative vadano sostenute e tra gli obiettivi principali dell’Asp Ragusa il capitolo sulla prevenzione occupa un posto di primaria importanza. La prevenzione non ha età e tutti noi, a livello personale e ancor di più a livello istituzionale – conclude Pace -dobbiamo contribuire a diffondere la cultura degli screening oncologici». All'incontro ha partecipato il dott. Giovanni Ragusa, direttore f.f. del Distretto Sanitario di Ragusa, che ha portato il suo saluto e sottolineato come la prevenzione sia l'arma migliore per vincere il cancro. Foto: dott. G. Ragusa e dott.ssa N. Pace