Gaudio mastropasticcione a Ragusa

Incontro con Valentina Battaglia autrice del libro “Gaudio mastropasticcione” presso lo spazio Soffiasogno della biblioteca civica “Verga”. Martedì 10 dicembre, alle ore 17, nello spazio per la narrazione “Soffiasogno” che opera all’interno della Biblioteca civica “G. Verga” di via Zama, nell’ambito delle attività di racconti e laboratorio teatrale per bambini e ragazzi, si terrà l’incontro con Valentina Battaglia, autrice del libro “Gaudio mastropasticcione”.

L’evento rientra tra le iniziative “Incontro con gli autori e le case editrici” promosso dallo spazio “Soffiasogno”.