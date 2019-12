Rubata ieri sera intorno alle ore 19,30 in una traversa di via Sacro Cuore un’auto, una Fiat 550 nera. Secondo le prime informazioni il proprietario dell’auto si era allontanato da pochi minuti e quando è tornato non ha più trovato la sua auto.

Pare che gli autori del furto abbiano agito in pochi istanti riuscendo a portare via l’auto senza destare sospetti nella via dove era stata parcheggiata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato che ha avviato le indagini.