E’ morta Angela Alfieri, dipendente del Comune di Scicli. Angela era molto conosciuta in città sia per il lavoro che svolgeva sia per il suo animo gentile. Angela ha lasciato un vuoto immenso in quanti hanno avuto il piacere di conoscerla.

I funerali saranno celebrati venerdì 6 dicembre nella chiesa di San Bartolomeo alle ore 15. La nostra redazione si associa al dorore della famiglia.