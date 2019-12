E' morto Maurizio Ferrara: i funerali domani a Ragusa

E’ morto Maurizio Ferrara, assistente allenatore della Passalacqua Spedizioni Ragusa, serie A1 femminile. Ferrara aveva 56 anni ed è morto dopo una malattia. “E’ con grande tristezza e dolore – si legge nella nota diramata dalla Passalcqua Spedizioni Ragusa - che ci troviamo costretti a comunicare la notizia della scomparsa del nostro Maurizio Ferrara, al termine di una breve ma fulminea malattia.

Non abbiamo tante parole in questo momento se non quelle di una nostra vicinanza alla famiglia ed ai suoi affetti più cari. Nulla sarà come prima. Ciao Maurizio”. Il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome del Consiglio Federale, è vicino alla famiglia e alla società ragusana e ne condivide il dolore. I funerali di Maurizio si terranno domani mattina, 6 dicembre, alle ore 11 nella Chiesa di San Francesco, in piazza Cappuccini a Ragusa