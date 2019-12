Russell il più veloce nei test di Abu Dhabi, incidente per Leclerc

Ancora una Mercedes davanti a tutti. Secondo e ultimo giorno di test ad Abu Dhabi e miglior tempo per George Russell, nell'ultima stagione alla Williams ma oggi al volante di una Freccia d'Argento al posto di Valtteri Bottas: 1'37"204, di poco meno di un decimo piu' lento rispetto al crono di ieri del finlandese.

Ma se Bottas lo aveva ottenuto con la C4 usata nella stagione appena conclusa, Russell ha girato con la mescola piu' morbida (C5) prevista da Pirelli per il 2020. Russell, di tre secondi piu' veloce rispetto a ieri quando era nell'abitacolo della Williams, infligge quasi due decimi a Charles Leclerc, costretto pero' a chiudere con due ore di anticipo il programma. Il pilota monegasco della Ferrari e' infatti finito infatti contro le barriere della curva 14, uscendone illeso ma danneggiando in maniera significativa la sua SF90. La vettura e' stata riportata in garage e la squadra, valutato il lavoro che sarebbe stato necessario per rimetterla in pista, ha preferito dichiarare conclusa la due giorni di test.

Leclerc al momento dell'incidente aveva comunque percorso 103 giri. Alle spalle del ferrarista, che ha ottenuto il giro piu' veloce con la C5 del 2019, ecco Lance Stroll con la Racing Point, a quasi otto decimi da Russell, di poco piu' lento Pierre Gasly con la Toro Rosso, a cui spetta il primato per giri effettuati (146, uno in piu' del pilota Mercedes). Carlos Sainz e' sesto con la McLaren, quindi Esteban Ocon che ha continuato a prendere confidenza con la Renault. Con la giornata di oggi cala definitivamente il sipario sul 2019 della Formula Uno: prossimo appuntamento in pista il 19 febbraio a Montmelo' per l'inizio del primo test in vista della stagione 2020.

