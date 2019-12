Salute e sicurezza: nasce portale industria chimico-farmaceutica

MILANO - Un sito internet interamente dedicato alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e un riconoscimento alle migliori esperienze aziendali di responsabilita' sociale.

Cosi' il mondo della chimica e della farmaceutica prosegue il suo impegno nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Organizzazioni datoriali (Federchimica e Farmindustria) e sindacati insieme, per generare comportamenti piu' consapevoli e, di conseguenza, per rendere l'intero settore uno dei piu' virtuosi nel panorama industriale del nostro Paese. Non a caso, i dati relativi alle malattie professionali e agli infortuni rapportati alle ore lavorative, ma anche quelli legati all'inquinamento e all'efficenza energetica, raccontano di un comparto all'avanguardia non solo a livello nazionale, ma anche europeo.

Nel corso di un convegno all'auditorium di Federchimica a Milano e' stato presentato il sito internet "sicurezzasaluteambiente.it". Si tratta di un portale interamente dedicato proprio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e alla tutela dell'ambiente, gestito congiuntamente dalle parti sociali territoriali. Il sito, articolato in quattro sezioni, contiene strumenti, linee guida, norme contrattuali, leggi e buone regole da adottare in termini di sicurezza. Attraverso il sito internet verra' anche lanciato un concorso rivolto ai lavoratori e agli studenti coinvolti in progetti di alternanza scuola-lavoro, per promuovere le scelte contrattuali e l'adozione di comportamenti consapevoli e coerenti con lo spirito del settore, anche fuori dalle imprese.

