Come perdere peso prima di Natale? Ecco il menù giorno per giorno

Come perdere peso prima di Natale? Ecco il menù dietetico per dimagrire giorno per giorno. Bastano poche regole e una dieta ipocalorica che aiuti a perdere peso senza provare lo stress della fame e del piatto vuoto.

Tra le regole da seguire ci sono: bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, fare attività fisica o camminare per almeno 20 minuti al giorno ed evitare tutte le bevande alcoliche o zuccherate e ogni tipo di dolce o snack salato come patatine o arachidi. Ma vediamo ora come dimagrire prima di Natale e cosa mangiare giorno per giorno, in un esempio di menù dietetico. Lunedì: colazione con un tè verde e 4 frollini di soia e avena.Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 40 g di pasta con 100 g di ragù magro, 150 g di insalata con un cucchiaio di olio e un frutto. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: 80 g di bresaola con 250 g di verdura condita con un cucchiaio di olio, 20 g di pane integrale e un frutto di stagione.

Martedì: colazione con 100 g di ricotta, 50 g di frutta fresca di stagione e un caffè. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 130 g di sogliola, 200 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: minestrone con 30 g di pasta, 110 g di manzo magro, 150 g di insalata o verdura mista con un cucchiaio di olio e un frutto di stagione. Mercoledì: colazione con un toast con 50 g di prosciutto cotto, una sottiletta e una tazza di tè. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 40 g di riso con pesce, 80 g di bresaola, 250 g di verdura con un cucchiaio di olio e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: un piatto di minestra d’orzo e germogli di soia, 90 g di formaggio magro, 200 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e 200 g di frutta di stagione.

Giovedì: colazione con 100 g di ricotta, 50 g di frutta fresca di stagione e un caffè. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 110 g di pollo alla piastra con salsa di soia, 200 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: minestra con avena, 80 g di prosciutto magro, 150 g di insalata con un cucchiaio di olio e un frutto di stagione. Venerdì: colazione con una tazza di latte con caffè, 4 frollini di soia e avena. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 250 g di pesce spada ai ferri, 250 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: un piatto di passato di verdure, 120 g di tacchino, 150 g di verdure con un cucchiaio di olio, 20 g di pane integrale e un frutto i stagione.

Sabato: colazione con un toast con 50 g di prosciutto cotto, una sottiletta e una tazza di tè. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: carpaccio di pere e grana, 50 di salmone affumicato, 20 g di pane integrale e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: 250 g di germogli di soia con 50 g di gamberetti e 80 g di formaggio magro e un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e un frutto a scelta.Domenica libera. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sitpo raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa o qlasiasi altra dieta soprattutto se si soffre di dibate o altre patologie importanti.