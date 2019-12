Diete dimagranti efficaci per dimagrire subito

Le diete dimagranti più efficaci per dimagrire sono anche quelle più discusse. Sono diete che spesso vanno seguite solo per un periodo breve e servono a perdere peso velocemente.

Prima di elencare le diete dimagranti più efficaci per dimagrire evidenziamo che la dieta Mediterranea rimane quella più sana ed equlibrata da seguire per dimagrire in salute. la dieta mediterranea infatti trova spesso il consenso di molti medici e nutrizionisti proprio perché non crea effetti collaterali alla saliute mentale e fisica. ma vediamo ora quali sono le diete dimagranti più efficaci per dimagrire e più discusse. Tra queste di certo vanno annoverate: la dieta Scarsdale, la dieta Plank, la dieta Dukan e la dieta chetogenica. Sono tutte diete che ricevono opinioni controverse circa l’equilibrio dei nutrienti e la loro efficacia. Poi ci sono i trend del momento, che si ispirano alle diete seguite dalle star ed hanno caratteristiche ben definite.

Qualche esempio? La dieta del gruppo sanguigno, oppure la Paleo Diet, che va a riprendere molti dei cibi di cui si nutriva l’uomo preistorico, carne e pesce in prima istanza. Ecco tutte le diete pubblicate sul nostro sito e le raccomandazione nel seguirle solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia.